По его словам, никто не знает, сколько будет длиться война.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что президент РФ Владимир Путин готовился к войне с Украиной как минимум год. В связи с этим страна-агрессор может вести боевые действия "долгое время".

Об этом Шольц рассказал в программе CBS News.

"Я думаю, что решение начать эту войну было принято за год до ее начала или, возможно, раньше, потому что он готовился к ней. И поэтому он сможет продолжать войну очень долго", - сказал немецкий политик.

Канцлер также отметил, что никто на самом деле не знает, как долго может продлиться война. По его словам, в России живет много людей, и страна обладает значительными ресурсами.

В то же время Шольц убежден, что западные санкции оказывают влияние на Россию, хотя Путин этого и не признает.

"Сейчас это происходит со страной, которая не настолько развита, которая действительно нуждается во всех технологиях остального мира, чтобы иметь аналогичный уровень жизни и быть частью роста мировой экономики", - подытожил канцлер.

Ранее Шольц заявлял, что отношения с Россией уже не могут вернуться к уровню, который существовал до полномасштабного российского вторжения в Украину.

Лидеры стран Группы семи по итогам саммита в Германии объявили, что готовы оказывать Украине финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку столько, сколько будет нужно.

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