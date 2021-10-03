Причиной волны протестов стал недавно принятый в Техасе закон, запрещающий прерывать беременность после шестой недели.

По всей территории Соединенных Штатов Америки в субботу, 2 октября, начались массовые марши в поддержку прав женщин на аборты.

Причиной волны протестов стал недавно принятый в Техасе закон, запрещающий прерывать беременность после шестой недели, пишет "Би-би-си".

В Вашингтоне протестующие пошли, в частности, к зданию Верховного суда, где вскоре судьи должны также рассмотреть дело штата Миссисипи по отмене прав женщин на аборты. При этом им навстречу выступили несколько десятков противников абортов, кричащих: "Кровь невинных младенцев на ваших руках".

В самом Техасе, несмотря на изнуряющую жару, крупный марш проходил в городе Остин.

По сообщению Reuters, всего в стране состоялись 660 демонстраций.

Почему люди вышли на марши в поддержку абортов в США

Республиканцы добивались введения жестких ограничений на прерывание беременности в Техасе еще с 70-х годов.

Читайте такжеОставили голову плода внутри: москвичка сделала подпольный аборт и едва не умерлаАборты в Техасе были легализованы в 1973 году, однако в мае 2021-го губернатор Грег Эббот подписал закон, ограничивающий права женщин на аборты, в просторечии называемый также "Актом о сердцебиении". Он запрещает аборт после того, как у эмбриона обнаружена сердечная деятельность, обычно это около шести недель.

При этом закон не делает исключений для случаев изнасилования или инцеста. Также граждане могут получить вознаграждение минимум 10 000 долларов, если успешно подадут в суд на любого, кто занимался незаконными абортами.

1 сентября закон вступил в силу. Администрация Джо Байдена пытается оспорить его в Верховном суде. Рассмотрение дела продлится несколько месяцев. Противники закона опасаются, что он останется в силе, так как судьи-консерваторы представляют в инстанции большинство.

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Автор: Катерина Комолова