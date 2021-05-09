Во французских Альпах в результате схода лавин погибли туристы.
Об этом сообщает BFMTV.
Читайте такжеНа Эльбрусе двое сноубордистов повисли над 15-метровой расщелиной и попали на видеоПо данным властей, семь человек погибли в двух лавинах в субботу, 8 мая.
Первый смертельный случай произошел утром в Валуаре. Погибли четыре туриста в возрасте от 42 до 76 лет из окрестностей Гренобля. Они шли двумя группами, состоящими из трех и двух человек. Один турист выжил, его нашли спасатели.
Вторая лавина сошла днем в Вануазе. Там погибли три человека.
Власти предупреждали накануне об особенно сильном риске схода лавин в эти выходные, поскольку в последние дни температура снизилась после сильного снегопада в горах.
Всего за неделю во французских Альпах лавины забрали жизни уже 12 человек: ранее еще пятеро туристов погибли в понедельник в результате двух лавин в Изере и Верхних Альпах.
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