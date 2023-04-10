На данный момент подтверждена гибель 4 человек.

Четыре человека погибли и еще девять получили ранения в результате схода лавины во французских Альпах. Об этом сообщает Reuters.

Как сообщается, смертоносная лавина сошла в середине дня на леднике Армансетте к юго-западу от Монблана.

По словам местных властей, лавина була обширной и ее причины до сих пор устанавливаются. Люди катались на лыжах по пересеченной местности в горах, когда на них обрушилась лавина. Личности жертв пока неизвестны.

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Президент Франции Эммануэль Макрон написал в Твиттере, что спасательные службы продолжают поиск жертв и что его мысли с пострадавшими и их семьями.

Рекордные снегопады в США

Ранее сообщалось, что в американском штате Юта выпало рекордное количество снега. Осадков настолько много, что дома людей рушатся под тяжестью снега. Многие здания или повреждены, или даже разрушены полностью.

Из-за стихии многие местные жители вынуждены были покинуть свои дома и искать временное убежище.

В одном из городков выпало более 508 см снега. Скопление снега также вызвало перебои с электричеством и транспортом в этом районе.

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