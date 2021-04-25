На северо-востоке Франции в городе Эперне 140 человек вместо американской вакцины Pfizer против COVID-19 получили "прививку" физраствором. Никто не пострадал.
Читайте также88-летний француз разогнался почти до 200 км/ч, опаздывая на прививку от коронавирусаКак сообщает France Bleu, центр вакцинации, где произошла ошибка, понял это лишь на следующее утро после прививок. Работники немедленно связались со всеми вакцинированными. Сейчас некоторые уже получили дозу настоящей вакцины, остальных планируют вакцинировать в среду, 28 апреля.
Физиологический раствор - это искусственно приготовленный раствор из соли и воды, частично близкий по своему составу к плазме крови.
Власти еще не обнародовали причины такой ошибки, однако отмечают, что было расследование, а в центр направили дополнительного медработника для усиления безопасности.
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