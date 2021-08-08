По мнению главы минского горисполкома, такое решение нужно принимать на уровне всей страны.

Председатель Минского горисполкома Владимир Кухарев сообщил, что от белорусских сетевых магазинов потребовали убрать с "лучших полок" товары из Украины, Литвы и Польши.

Как сообщает SB.BY, по словам Кухарева, 27 июля с представителями работающих в Минске торговых сетей было проведено "серьезное и жесткое совещание".

"И мы открыто им поставили вопрос: что происходит? Сегодня ряд стран ввели против нас санкции - Украина, Литва, Польша, - а их товары (конфеты, сдоба, чаи, печень) стоят в магазинах на лучших полках! При этом отечественные надо еще и поискать. Поэтому мы жестко поставили перед сетями вопрос: или ситуация меняется, или мы будем со своей стороны принимать меры. Причем, полагаю, такое решение стоит принимать на уровне всей страны", - указал он.

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Напомним, в июле украинское правительство одобрило санкции в отношении 52 граждан Беларуси. Среди подсанкционных белорусов оказался сын Александра Лукашенко.

Напомним, что массовые протесты в Беларуси начались после президентских выборов 9 августа 2020 года, на которых по официальным данным ЦИК выиграл Александр Лукашенко. Белорусы требовали проведения честных выборов и освобождения политзаключенных. При этом силовики применяли против протестующих водометы, резиновые пули, слезоточивый газ и светошумовые гранаты, а также жестоко избивали и пытали их.

По меньшей мере восемь человек погибли в результате протестов, десятки тысяч человек были задержаны и удерживались в СИЗО. По состоянию на 8 июля, 546 человек в Беларуси признаны политзаключенными.

Автор: Дмитрий Захаров