В Белом доме заявили, что видели последнее видео с командующим Черноморского флота РФ вице-адмиралом Виктором Соколовым, но считают, что еще рано что-то комментировать.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга сказала журналистам, что сейчас ей "просто нечего подтверждать". "Мы видели отчеты и, конечно, знаем о видео", - цитирует ее Голос Америки.

Экс-советник американского Министерства обороны, соучредитель организации "Silverado Policy Accelerator" Дмитрий Альперович говорит, что американская и британская разведки не подтвердили данные о ликвидации Соколова. По его словам, разговоры вокруг его вероятной гибели отвлекают внимание от успеха Украины.

Видео дня

Удар по штабу Черноморского флота: что известно

Как сообщал УНИАН, 22 сентября Украина нанесла ракетный удар по штабу флота в Севастополе, в здании возник серьезный пожар.

Впоследствии в украинской разведке заявили, что в результате атаки было ликвидировано не менее девяти человек, еще 16 - получили ранения. Сообщалось, что среди них - генерал-полковник Александр Романчук и начальник штаба генерал-лейтенант Олег Цеков.

Позже в Силах спецопераций сказали, что в результате удара также был ликвидирован командующий ЧФ Виктор Соколов.

Вчера было опубликовано видео с совещания российского министра обороны Сергея Шойгу, где среди онлайн-участников был сам Соколов.

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