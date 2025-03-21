Это получилось сделать единожды, когда Венгрия оказалась единственной страной "против" и вскоре получится еще.

Самым сложным вопросом в Европе продолжает оставаться поддержка Украины. Обычно для принятия совместного заявления от имени Европейского совета требуется единогласное одобрение всех 27 стран ЕС. Однако премьер-министр Венгрии Виктор Орбан все еще выступает против наращивания военной помощи Украине или даже продвижения страны в процессе вступления в ЕС, пишет Politico.

Две недели назад система "единогласного одобрения" оказалась под угрозой, когда Орбан попытался сорвать инициативу по восполнению нехватки американской помощи для Киева. Однако оставшиеся 26 стран договорились о тексте заявления и просто добавили его к другим резолюциям, принятым единогласно. Хотя Венгрия отказалась участвовать в этом, документ все же был выпущен как официальное заключение Европейского совета. СМИ сообщает, что эту тактику хотят применить еще раз.

"Это новая реальность. И это полезно с политической точки зрения. Хотя в будущем мы можем столкнуться с другими проблемами", - сообщил один из высокопоставленных дипломатов ЕС. Кроме того, отмечается, что возражения Венгрии теперь просто учитываются — "и быстро игнорируются".

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Разногласия в Европе

"После 6 марта никто уже не сомневается в расхождении во взглядах с одной страной-членом. Конечно, наша цель — всегда принимать решения всем составом из 27 стран. Но если стратегическое разногласие сохраняется, а все указывает на то, что оно останется, то мы будем двигаться вперед в составе 26", — отметил чиновник на правах анонимности.

На последнем саммите ЕС в начале марта европейские лидеры одержали "крупную победу", заручившись поддержкой премьер-министра Словакии Роберта Фицо, оторвав его от союза с Венгрией. Тем не менее жесткие формулировки, угрожающие новыми санкциями против российской энергетики и торговли, могут не иметь большого значения, поскольку их реальное введение на уровне ЕС все равно требует единогласного одобрения — а Венгрия уже неоднократно блокировала попытки "закрыть оставшиеся лазейки".

Другой дипломат заявил, что Орбан выбрал путь изоляции и нелиберальной демократии, вопреки очевидным интересам ЕС и даже Венгрии. У него было много возможностей изменить курс, но он отверг все протянутые руки. "Если он считает, что сможет справиться в одиночку, думаю, мало кто станет его останавливать", - подчеркнул он.

Что известно о новом проекте заявления Европы по Украине

В проекте нового заявления по Украине ЕС вновь подтверждает "непоколебимую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах". В документе говорится, что Европейский Союз придерживается подхода "мир через силу", что требует, чтобы Украина находилась в максимально сильной позиции перед переговорами, обладая собственными мощными военными и оборонными возможностями.

Кроме того, ЕС приветствует усилия президента США Дональда Трампа по прекращению войны в Украине и менять позицию в ближайшее время не собирается. Однако переговоры США с Россией и Украиной не считаются, как "мирные переговоры", по словам одного из представителей ЕС.

"ЕС приветствует усилия США по заключению перемирия, но продолжит оказывать материальную поддержку Украине вне зависимости от их результатов", - добавил он.

Другие новости о Европейском Союзе

Ранее УНИАН сообщал, что две страны помешали выделению 5 миллиардов евро для Украины от ЕС. Ими оказались Франция и Италия, которые отказались брать на себя обязательства по конкретным финансовым объемам.

Кроме того, в Венгрии считают, что Украина должна стать "буферной зоной" между Россией и ЕС. "Мы не видим безопасность Европы в интеграции Украины в оборонные системы, но мы видим необходимость буферной зоны между Россией и европейскими оборонными структурами, которая служит интересам как России, так и Европы", - отметил министр Венгрии по делам Европейского Союза.

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