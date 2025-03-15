Лагард напомнила, что любая торговая война будет вредить всем сторонам конфликта.

Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард высказалась относительно торговой войны, которую развязывает президент США Дональд Трамп. Она предостерегла, что это нанесет серьезный ущерб мировой экономике и сильно ударит по США.

В интервью BBC глава ЕЦБ отметила, что страны только готовятся к ответным мерам на торговую агрессию Трампа. По ее словам, ведутся переговоры, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию, потому что если ситуация обострится, то разрушительные последствия коснутся всех.

"Если мы дойдем до настоящей торговой войны, которая существенно притормозит международную торговлю, это будет иметь серьезные последствия. Для роста экономики по всему миру, для уровня цен во всем мире, но особенно для США", - заявила Лагард.

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По ее словам, любая торговая война будет вредить всем сторонам конфликта.

"Инициатор, отвечающий, затем отвечающий в ответ - в итоге это ударит по глобальному экономическому росту. Страдают все - история мировой торговли подтверждает это снова и снова", - подытожила глава ЕЦБ.

Торговая война США - последние новости

Президент США Дональд Трамп ввел 25% пошлины на импорт из Канады и Мексики, а также удвоил пошлины на китайские товары. В ответ премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что его страна вводит 25% пошлины на американские товары на сумму 30 миллиардов долларов немедленно и еще на 125 миллиардов долларов через 21 день.

Министерство торговли Китая также объявило, что с 10 марта введет до 15% пошлины на некоторые виды американского импорта, включая сельскохозяйственные продукты, как курица, свинина, соя и говядина. Также 15 американских компаний попали в китайский список экспортного контроля.

Кроме того, Трамп пригрозил ввести пошлины на импорт из ЕС в размере 25%. 12 марта Евросоюз объявил об ответных пошлинах на американские товары в размере 28,33 миллиарда долларов, после чего президент США прибег к новым угрозам ввести пошлины, но уже в размере 200%.

Также он раскритиковал высокие пошлины Индии и заявил, что страна остается объектом взаимных пошлин, которые начнут действовать со 2 апреля.

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