По словам Александера Де Кроо, заявление главы венгерского правительства об изменении отношения лидеров ЕС к войне в Украине не соответствует действительности.

Слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что победа Дональда Трампа на выборах президента США изменила отношение европейских лидеров к войне в Украине, не соответствуют действительности. Об этом в комментарии Радио Свобода сказал глава правительства Бельгии Александер Де Кроо.

По его словам, заявление Орбана касалось скорее европейского политического сообщества, а не Европейского Союза.

"Это больше, чем 27 стран ЕС. Среди 27 государств, я вижу, что в целом мнение господина Орбана отличается. И остальные из 27 до сих пор очень объединены в продолжении помощи Украине", - отметил бельгийский премьер.

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Он подчеркнул, что единство именно среди государств-членов Евросоюза сохраняется:

"Среди 27 стран-членов ЕС до сих пор есть консенсус, что мы продолжим поддерживать Украину и сделаем все, что возможно, чтобы поддержать Украину".

Последние заявления Орбана

Накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа не будет финансировать "проигранную" войну в Украине. По его словам, если США в будущем прекратят поддержку, то Европа не сможет финансировать оборону Украины самостоятельно.

Также Орбан считает, что победа Дональда Трампа на выборах президента США изменила отношение европейских лидеров к войне в Украине.

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