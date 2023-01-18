Он подчеркнул, что мобилизация мира должна опередить очередную мобилизацию нашего общего врага.

Восстановление безопасности и мира в Украине должно опередить атаку России на безопасность и мир других стран.

"Мобилизация мира должна опередить очередную мобилизацию нашего общего врага. Предоставление Украине ПВО должно опередить новые ракетные атаки России. Поставки западных танков должны опередить вторжение очередных российских танков. Восстановление безопасности и мира в Украине должно опередить атаку России на безопасность и мир других стран. Трибунал за совершенные военные преступления должен предотвратить новые. Расширение НАТО и ЕС должно опередить распространение российской агрессии. Сейчас мы ежедневно защищаем ценности, которые некоторые союзники воспринимают как данность. Данностью же для нас является то, что мир нуждается в решительных и быстрых шагах", - заявил президент Владимир Зеленский в своем обращении к участникам Всемирного экономического форума в Давосе.

Он также подчеркнул, что история повторяется.

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"Сначала мир не замечает или недооценивает угрозу. Затем сплачивается и противодействует ей. А потом мир побеждает. Во все времена финал всегда один. Мир победил нацизм, апартеид, пандемии, равнодушие к климатическим изменениям, финансовые кризисы и кремлевский штамм. Мир победит снова", - подчеркнул Зеленский.

Экономический форум в Давосе

На экономическом форуме в Давосе тема предоставление Украине наступательного оружия является одной из центральных для обсуждения.

Зеленский во время выступления заявил, что зима замедлила ход боевых действий в украинско-российской войне.

Также украинский президент обвинил Россию в гибели Монастырского.