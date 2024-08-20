Канцлер поспешил заверить, что "вообще ничего" не может нарушить обещания помогать Украине.

Канцлер Германии Олаф Шольц опроверг данные о том, что Германия намеревается сократить поддержку Украины.

Выступая по телевидению, Шольц заявил, что "вообще ничего" не может нарушить обещания Германии помогать Украине. К тому же, он выразил удивление разговорами о том, что его страна вроде бы намерена сократить военную помощь Киеву.

Канцлер анонсировал, что на следующий год правительство запланировало направить на военную поддержку Украины 4 млрд евро. Он отметил, что эта сумма больше, чем выделяет люба другая европейская страна.

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Кроме того, Шольц напомнил, что, согласно решению стран G7, Украина получит 50 млрд евро кредита, проценты по которому будут финансироваться за счет доходов от арестованных активов РФ. На эти деньги Киев сможет купить оружие, сказал канцлер.

Сокращение помощи от Германии: что известно

По данным газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung, Германия резко сокращает расходы на военную помощь Украине. Якобы Берлин уже прекратил оплачивать ремонт немецкой техники, поврежденной в Украине.

Кроме того, в проекте бюджета на следующий год расходы на Украину Берлин хочет сократить вдвое. Издание написало, что Шольц намерен переложить эти расходы на замороженные российские активыв, хотя этот механизм еще не заработал.

Из-за этого внутри немецкого правительства возникли споры. Минфин и Минобороны Германии перекладывают вину друг на друга.

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