Также он отреагировал на обострение боевых действий.

Президент Израиля Исаак Герцог не признает причастность его страны к взрывам пейджеров и раций в Ливане.

В интервью Sky News он отверг обвинения и заверил, что Израиль не хочет полномасштабной войны с этой страной. Кроме того, по его словам, у "Хезболлы" много врагов. "Израиль не заинтересован в войне с Ливаном, но эта страна была захвачена "Хезболлой" и Израиль воюет за весь свободный мир", - добавил президент.

В то же время Герцог признал, что существует вероятность "драматической эскалации" ситуации на фоне усиления боевых действий между Израилем и "Хезболлой".

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Взрывы пейджеров

Как сообщал УНИАН, 17 сентября стало известно о большом количестве взрывов в Ливане и Сирии. СМИ писали об одновременной детонации пейджеров из новой партии, которую недавно получила "Хезболла".

Там заявили о кибератаке со стороны Израиля, однако страна не сообщала о своей причастности к этому. Уже на следующий день взрывались рации и радиоэлектронное оборудование. Сообщалось, что в результате атаки есть погибшие и пострадавшие.

По данным западных журналистов, Израиль мог планировать эту операцию не менее 15 лет. В пейджеры заложили около 28-56 граммов взрывчатки и дистанционный пусковой механизм.

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