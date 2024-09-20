'Пейджеры ждали команды': 'Хезболла' отомстит Израилю за атаку, - Politico

Непонятно, какими будут следующие действия движения. Не исключено, что группировка думает над мирными переговорами.

На этой неделе тысячи пейджеров и раций взорвались в руках боевиков ливанской "Хезболлы", что привлекло внимание всего мира. Считается, что израильские службы безопасности смогли одновременно активировать взрывчатку, скрытую в этих портативных устройствах, демонстрируя высокий уровень технического мастерства, пишет Politico.

Во вторник пейджеры в Ливане начали подавать звуковые сигналы якобы от лидеров "Хезболлы" около 15:30. Однако через несколько секунд они взорвались, убив и ранив людей, которые находились поблизости. На следующий день похожее произошло с рациями.

Согласно данным министерства здравоохранения Ливана, в результате этих скоординированных атак погибли 37 человек, а тысячи были ранены, среди них и дети.

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По данным агентства Reuters, руководство "Хезболлы" перешло на использование аналоговых устройств, таких как стационарные телефоны и пейджеры, еще в начале года, пытаясь избежать сложного израильского наблюдения после нескольких авиаударов, направленных на их командиров.

Эксперты считают, что это нападение существенно подорвало доверие "Хезболлы" к их электронным устройствам. Как отмечает Роб Мугга, директор SecDev Group, "атака серьезно уменьшила способность Хезболлы общаться".

"Хотя "Хезболла" отомстит, не совсем понятно, какими будут их следующие шаги", - сказал Мугга.

Эксперты по безопасности подозревают, что взрывчатка могла быть скрытой в устройствах еще до того, как они попали в "Хезболлу". Лиор Табански, специалист по технологиям и безопасности, пояснил, что такие атаки требуют длительной тайной разведывательной операции, чтобы выявить цепь поставок "Хезболлы" и заложить взрывчатку в устройства.

"Устройства также были сконструированы так, чтобы не взрываться спонтанно, а только в ответ на определенную команду", - добавил Табански.

Боевики Хезболлы импортировали около 5000 пейджеров пять месяцев назад. Часть этих устройств была изготовлена тайваньской компанией Gold Apollo, которая заявила, что не сотрудничает с "Хезболлой".

Израильские атаки на "Хезболлу" также могут иметь политический подтекст. По словам сэра Алекса Янгера, бывшего начальника MI6, "премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, вероятно, пытался продемонстрировать своей коалиции, что борется с террором". Однако Янгер также подчеркнул, что "Хезболла" не заинтересована в полномасштабной войне с Израилем, поскольку это снизило бы ее возможности.

Возможный ответ "Хезболлы" остается открытым вопросом, но конфликт, как отметил Мугга, может также подтолкнуть группировку к мирным переговорам.

Взрывы пейджеров в Ливане

17 сентября по всему Ливану массово взрывались пейджеры, которыми пользуются участники группировки "Хезболла". Погибли по меньшей мере 12 человек, сообщалось и о тысячах раненых. В группировке этот инцидент назвали самым большим провалом в работе служб безопасности за последнее время и обвинили во всем Израиль.

Уже 18 сентября в Ливане прогремела новая серия взрывов. На этот раз детонировали рации и другая техника. Сообщалось о погибших и сотнях пострадавших.

Впоследствии министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил о начале "новой эры" в военных действиях страны. Он отметил, что Армия обороны Израиля добилась замечательных результатов вместе с Шин Бет, с Моссадом, всеми органами и всеми структурами. И, по его словам, результаты "очень впечатляющие". Это стало первым заявлением официального лица Израиля, которое бы связало события в Ливане с этой страной.

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