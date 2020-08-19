Сектор Газа нанес ракетный удар по Израилю
04:05, 19 августа 2020Мир
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Сообщений о раненых или погибших нет.
Ракета упала за пределами населенных пунктов / Иллюстрация REUTERS
Во вторник вечером, 18 августа, из Cектора Газа выпустили одну ракету в сторону Израиля.
Об этом сообщает The Times of Israel.
Ракета упала за пределами населенных пунктов.
"После срабатывания воздушной тревоги несколько минут назад одна ракета была выпущена из Сектора Газа в сторону юга Израиля. Сообщений о взрывах в населенных пунктах нет. Это указывает на то, что снаряд попал в открытое поле. Служба скорой помощи сообщает, что сообщений о травмах не поступало" , - говорится в сообщении.
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Конфликт Израиля и Сектора Газа - что было до этого
- 16 августа стало известно, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудары по объектам радикального исламистского движения ХАМАС после ракетного обстрела с территории Сектора Газа.
- Вечером 15 августа на границе Израиля и Сектора Газа произошли столкновения между палестинцами и израильскими силами безопасности. Армия Израиля сообщила, что палестинцы жгли автомобильные шины и бросали гранаты в сторону разделительного забора.
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