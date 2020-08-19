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Сектор Газа нанес ракетный удар по Израилю

04:05, 19 августа 2020
Мир
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Ракета упала за пределами населенных пунктов / Иллюстрация REUTERS

Об этом сообщает The Times of Israel.

Ракета упала за пределами населенных пунктов.

"После срабатывания воздушной тревоги несколько минут назад одна ракета была выпущена из Сектора Газа в сторону юга Израиля. Сообщений о взрывах в населенных пунктах нет. Это указывает на то, что снаряд попал в открытое поле. Служба скорой помощи сообщает, что сообщений о травмах не поступало" , - говорится в сообщении.

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Конфликт Израиля и Сектора Газа - что было до этого

  • 16 августа стало известно, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудары по объектам радикального исламистского движения ХАМАС после ракетного обстрела с территории Сектора Газа.
  • Вечером 15 августа на границе Израиля и Сектора Газа произошли столкновения между палестинцами и израильскими силами безопасности. Армия Израиля сообщила, что палестинцы жгли автомобильные шины и бросали гранаты в сторону разделительного забора.

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Автор: УНИАН

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