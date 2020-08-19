Сектор Газа нанес ракетный удар по Израилю

Во вторник вечером, 18 августа, из Cектора Газа выпустили одну ракету в сторону Израиля.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Ракета упала за пределами населенных пунктов.

"После срабатывания воздушной тревоги несколько минут назад одна ракета была выпущена из Сектора Газа в сторону юга Израиля. Сообщений о взрывах в населенных пунктах нет. Это указывает на то, что снаряд попал в открытое поле. Служба скорой помощи сообщает, что сообщений о травмах не поступало" , - говорится в сообщении.