Она выполняла задание ФСБ.

ФБР объявило в розыск Наталью Бурлинову — доцента МГУ и бывшего продюсера станции "Говорит Москва". Женщину подозревают в вербовке жителей США по заданию ФСБ.

Карточка россиянки появилась в официальной базе Федерального бюро расследований. В ней сказано: "Наталья Бурлинова разыскивается за то, что она якобы действовала в качестве незаконного агента иностранного государства, России, на территории США. Предположительно, Бурлинова вступила в сговор с сотрудником Федеральной службы безопасности (ФСБ) России с целью вербовки граждан США для поездки в Москву для участия в программе "Встреча с Россией", проводимой возглавляемой ею организацией "Общественная инициатива "Творческая дипломатия".

В ФБР считают, что представитель ФСБ финансировал женщину и оказывал другую поддержку в ее деятельности. А Бурлинова предоставляла российской спецслужбе информацию о завербованных американцах. Сюда относятся паспортные данные, резюме, фотографии и анализ их взглядов на Россию.

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"Бурлинова выявляла для дальнейшего сотрудничества конкретных граждан США, которые выражали положительное отношение к России. Во время вербовочной поездки в США осенью 2018 года Бурлинова встречалась с гражданами США в различных американских университетах и научно-исследовательских институтах и предоставила сотруднику ФСБ фотографии своих встреч", — сказано в официальном сообщении.

Бурлинова обвиняется в сговоре с целью совершения преступления или обмана Соединенных Штатов и агентировании иностранного правительства. Федеральный ордер на ее арест был выдан в Окружном суде США, Вашингтон, округ Колумбия.

Российские агенты за границей

Власти Швеции 25 апреля выслали из страны 5 дипломатов РФ, так как последние вели деятельность, несовместимую со своим статусом.

Как сообщило издание The Economist, кремлевский режим просит русскую мафию за границей спонсировать своих шпионов, которые должны искать способы обойти санкции.

По данным издания WELT AM SONNTAG, агенты РФ охотятся на немецких политиков в Tinder, чтобы выведать полезную информацию путем построения любовных отношений.

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