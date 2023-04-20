Уровень риска и уровень угрозы изменились за последние несколько лет, утверждают в ФБР.

Федеральное бюро расследований США отмечате, что Китай и Иран становятся все более наглыми в попытках заставить диссидентов, проживающих в США, замолчать.

Как пишет Reuters, в ФБР заявили, что Китай и Иран начали использовать новые тактики, которых не обнаруживали во время предыдущих расследований.

В частности, чиновники ФБР обнаружили, что правительства порой прибегали к использованию частных детективов для слежки за диссидентами. Федеральные прокуроры начали несколько уголовных производстав относительно их использования.

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"Мы действительно увидели переломный момент в тактике и инструментах, а уровень риска и уровень угрозы изменились за последние несколько лет", – сказал один из сотрудников контрразведки ФБР.

Официальные лица заявили, что цель транснациональных схем репрессий является многогранной. Иногда Китай и Иран также стремятся повлиять на политические решения США с помощью "тактики злого влияния".

Преследование диссидентов в США - последние новости

На этой неделе в Нью-Йорке задержали двух человек, которые, как предполагается, управляли секретной китайской полицейской станцией в Чайна-таун на Манхэттен. По словам прокуроров, это – часть усилий по подавлению правительством США вероятных нападений Пекина на диссидентов.

Неделями ранее Европейская правозащитная организация Safeguard Defenders опубликовала отчеты, в которых утверждала, что в крупных городах мира, в частности в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, развернуты десятки пунктов китайской тайной полиции.

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