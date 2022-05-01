На фоне полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины экспорт "Газпрома" в страны дальнего зарубежья упал на 26,9% — до 50,1 млрд кубов.
Об этом сообщает РБК.
Поставки компании на внутренний рынок снизились на 3,7%.
Сообщается, что за четыре месяца текущего года "Газпром" добыл 175,4 млрд куб. м газа, что на 2,5% меньше, чем в прошлом году.
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Война в Украине:
- 24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.
- В конце марта страна-оккупант потребовала, чтобы все расчеты на поставки газа в Европу были переведены в рубли.
- Большинство европейских стран, кроме Венгрии, отказались платить за газ в рублях.
- Россия прекратила поставки природного газа в Польшу и Болгарию после отказа этих стран платить в рублях.