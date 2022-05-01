Поставки компании на внутренний рынок снизились на 3,7%.

На фоне полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины экспорт "Газпрома" в страны дальнего зарубежья упал на 26,9% — до 50,1 млрд кубов.

Об этом сообщает РБК.

Поставки компании на внутренний рынок снизились на 3,7%.

Сообщается, что за четыре месяца текущего года "Газпром" добыл 175,4 млрд куб. м газа, что на 2,5% меньше, чем в прошлом году.

Война в Украине: