Один дипломат ЕС заявил, что Венгрия "играет с огнем и закладывает бомбу в трансатлантические отношения", если заблокирует санкции.

Венгрия в последний момент согласилась одобрить продление санкций против России.

Как пишет Politico, ожидается, что страна пойдет на уступки в обмен на заявление, в котором будут рассмотрены опасения Венгрии по поводу "энергетической безопасности". Это также подтвердило издание Bloomberg.

Отмечается, что послы ЕС должны собраться на чрезвычайном заседании 27 января. Соглашение будет официально оформлено во время встречи министров иностранных дел, которая начнется после этого в Брюсселе, рассказал один из дипломатов.

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Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис утверждает, что сценарий, при котором Венгрия сегодня заблокирует продление санкций, "не является базовым сценарием". Он добавил:

"Это поставило бы весь ЕС и Венгрию в положение слабости. Это также ограничило бы США с точки зрения вариантов поиска долгосрочного устойчивого мира в Европе".

Экономические санкции ЕС против России будут продлены, заявил в понедельник министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

"Сегодня мы примем решение о продлении режима санкций. Мы также наложим санкции на троих российских граждан, - двух граждан 26 лет и одного гражданина 45 лет - которые виновны в кибератаках, нацеленных на дестабилизацию Эстонии", - сказал Барро в Брюсселе перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам.

Один дипломат ЕС заявил, что Венгрия "играет с огнем и закладывает бомбу в трансатлантические отношения", если заблокирует санкции.

"Венграм нравится драма", - отметил еще один из дипломатов ЕС. Он добавил, что меры будут продолжены в той или иной форме.

Санкции против РФ - последние новости

ЕС продлевает действующие санкции каждые шесть месяцев, и для этого требуется единогласное решение 27 стран-членов.

Будапешт откладывал решение по этому поводу с декабря, когда премьер-министр Виктор Орбан заявил лидерам ЕС, что хочет дождаться инаугурации Дональда Трампа, прежде чем решить, будет ли соглашаться на продление ограничений. Санкции ЕС необходимо продлевать каждые шесть месяцев, и хотя это является обычным решением, оно требует поддержки всех государств-членов.

Трамп дал понять, что может усилить санкции против России, если Владимир Путин не сядет за стол переговоров, чтобы обсудить, как положить конец боевым действиям. Однако венгерский премьер позже связал обсуждение санкций с энергетической безопасностью своей страны и призвал ЕС оказать давление на Украину, чтобы восстановить транзит российского газа в Европу. ЕС одобрил 15 пакетов санкций, утвержденных с февраля 2022 года.

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