В Будапеште пришлось отменить фейерверк в день национального праздника.

Президента Национального метеорологического агентства Венгрии Корнелию Радикс уволили 22 августа из-за неточного прогноза погоды. В связи с этим в Будапеште отменили фейерверк в Национальный день, который отмечают 20 августа.

Об это сообщает издание digi24.

При это уволили всех главных синоптиков, потому что они предоставили ложную информацию о масштабах погоды, что ввело в заблуждение оперативную группу, ответственную за безопасность. Метеорологическое агентство извинилось на следующий день, ссылаясь на "фактор неопределенности", свойственный профессии метеоролога.

При этом фейерверк, который называли "крупнейшим в Европе" в честь "тысячелетия венгерского государства", перенесли на 27 августа.

Стоит отметь, что в 2006 году сильнейший шторм на праздники унес жизни пяти человек, а еще несколько сотен человек получили травмы из-за паники в миллионной толпе, которая собралась на берегу Дуная. После этого власти Венгрии стали очень серьезно относится к прогнозу погоды.

Как ранее сообщал УНИАН, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан оскандалился из-за нацистских заявлений. Он выступил против смешения европейских и неевропейских рас.

Стоит отметить, что Орбан уже ранее делал подобные заявления, но этот раз он использовал особо резкие ультраправые термины.

Кроме того, он заявил, что Евросоюзу нужна новая стратегия по войне в Украине, поскольку санкции против Москвы не сработали. По его мнению, нужна стратегия, которая сосредоточиться на мирных переговорах и составлении хорошего мирного предложения вместо победы в войне.

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