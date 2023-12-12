Кроме того, Венгрия продолжает выступать против полного четырехлетнего плана помощи Украине.

Венгрия готова снять свое вето на предложение Европейского Союза о выделении финансирования для Украины в размере €50 миллиардов. Однако Будапешт выдвинул условие и требует разморозить предназначенные для него €30 миллиардов.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление политического директора премьер-министра Венгрии Балажа Орбана. Отмечается, что такие слова позволяют предположить, что Будапешт хочет получить высокую цену за свое согласие. И многим странам ЕС это может не понравиться.

"Финансирование Венгрии со стороны ЕС и финансирование Украины – это два отдельных вопроса. Но если ЕС будет настаивать на том, чтобы финансирование Украины поступало из измененного бюджета ЕС, тогда эти две проблемы станут взаимосвязанными", – сказал Балаж Орбан.

Он также отметил, что Венгрия продолжает выступать против полного четырехлетнего плана помощи Украине. Там хотели бы, чтобы ЕС предлагал Украине финансирование сроком на один год без каких-либо поправок в бюджет. При этом Балаж добавил, что Будапешт рассмотрит возможность "внести свой вклад" в этот пакет.

Издание отмечает, что Венгрия повышает ставки в ожидании выделения Европейским Союзом около €10 миллиардов финансирования после того, как венгерское правительство приняло законы, направленные на усиление независимости суда.

Однако Орбан хочет, чтобы ЕС передал около €30 миллиардов, замороженных еще в прошлом году из-за проблем с верховенством закона и взяточничеством в Венгрии.

Украина и Венгрия: последние новости

11 декабря представители венгерской общины в Украине написали письмо в Европейский совет и премьер-министру Венгрии Виктору Орбану с просьбой поддержать начало переговоров о вступлении Украины в ЕС. Там отметили, что Украина за последний год продемонстрировала значительный прогресс в выполнении рекомендаций Европейской Комиссии по обеспечению прав национальных меньшинств, и венгерская община полностью поддерживает новое законодательство.

В то же время Орбан в ответе на это письмо сказал, что начало переговоров сейчас не ко времени. По его словам, Венгрия вынесет предложение, чтобы Европейский Союз ставил целью не сложное членство Украины в блоке, а рассматривала другой вид партнерства.

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