По словам премьера Венгрии, начало переговоров о вступлении Украины в ЕС сейчас не ко времени.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ответил венгерской общине Закарпатья на обращение с призывом поддержать начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Он направил письмо венгерской общине в Украине, где предложил "заменитель" членства в ЕС.

Об этом пишет венгерское издание hvg.hu. В письме премьер Венгрии заявил, что его правительство "сделает все от него зависящее для защиты прав венгерской общины в Украине". При этом он подчеркнул, что Европейская комиссия не смогла должным образом подготовить вопрос о вступлении Украины в ЕС, поэтому начало переговоров сейчас не ко времени.

"Поэтому мы будем вносить предложение, чтобы Европейский Союз ставил целью не юридически сложное членство, а стратегическое партнерство с Украиной", – сказал Орбан.

Он также заверил, что Венгрия продолжит работать над тем, чтобы венгерская община в Украине "могла жить в мирной, стабильной развивающейся стране".

Обращение венгров Закарпатья к Орбану: что известно

11 декабря представители венгерских и словацких общин Закарпатья обратились в Европейский совет с просьбой поддержать начало переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз. Также обращения были адресованы премьер-министрам Венгрии и Словакии – Виктору Орбану и Роберту Фицо.

В частности, венгры на Закарпатье отметили, что украинское государство продемонстрировало значительный прогресс в выполнении рекомендаций Европейской Комиссии по обеспечению прав национальных меньшинств, а новый законопроект пользуется поддержкой венгерской общины в Украине.

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