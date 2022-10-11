Ни один другой европейский представитель, кроме Петера Сийярто, участие в мероприятии не будет принимать.

Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто собирается приехать в Россию, чтобы принять участие в масштабной конференции "Российская энергетическая неделя".

Об этом сообщает "Европейская правда".

Министр Сийярто является подтвержденным участником конференции, которая состоится в 13 октября в Москве на панели под названием "Глобальные энергетические тренды: сегодня и завтра". Венгерский глава МИД Сийярто будет присутствовать на мероприятии лично и вживую.

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В мероприятии, которое устраивает РФ, согласились участвовать только представители государств-партнеров России: Казахстана, Турции, Азербайджана, Беларуси, Ирана, Лаоса и Камбоджи. Показательно, что ни один другой европейский представитель, кроме Сийярто, участия в мероприятии не будет принимать.

Прокремлевский курс Венгрии: детали

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан начал кампанию критики любых энергетических санкций против России. Венгрия заставила отложить принятие в июне пакета санкций ЕС, направленных против сырой нефти, и подписала его только после того, как получила исключения, которые по-прежнему позволяли Будапешту получать доступ к трубопроводной нефти из РФ.

Венгрия хочет от ЕС гарантий, что российская ядерная энергетика не попадет под санкции.

В конце сентября министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто встретился в Нью-Йорке с российским коллегой Сергеем Лавровым и заявил ему, что не поддерживает введение новых санкций Евросоюза против РФ.