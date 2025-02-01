По его словам, "они до сих пор не ответили, что происходило и для чего их армия двигалась к границе".

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан мог подписать меморандум с российским диктатором Владимиром Путиным о возможности оккупации части Украины. Об этом он рассказал генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун.

"Есть свидетельства от наших военных, которые 24 февраля 2022 года возвращались в Украину, чтобы присоединиться к Силам сопротивления, что единственная армия, которая не развернула силы на защиту своего государства, а в маршевом стиле двигалась к границам с Украиной, это была венгерская армия. Не исключаю, что Орбан мог подписать такой меморандум на предмет возможности оккупации части Украины после того, как Путин взял бы, например, Киев", - сказал он в эфире Еспресо.

По его словам, "они до сих пор не ответили, что происходило и для чего их армия двигалась к границе".

Видео дня

Ягун отметил, что были попытки венгерской стороны нам рассказать, что они хотели взять под контроль ситуацию с беженцами на границе. Он добавил:

"На самом деле это все - ложь, они собирались делить Украину, поэтому нам надо понимать, что наши соседи будут чувствовать нашу слабость, которую мы не должны проявлять".

Война в Украине - заявления Орбана

Недавно премьер-министр Венгрии заявил, что война в Украине закончится в 2025 году. По его словам, или будут мирные переговоры, или одна из враждующих сторон уничтожит другую. Также он раскритиковал расходы европейских стран и США на войну Украины с Россией.

Орбан добавил, что в результате этих расходов "пятая часть территории Украины оказалась под оккупацией, сотни тысяч людей погибли, сотни тысяч покалечены и ранены, сотни тысяч остались вдовами и сиротами".

Вас также могут заинтересовать новости: