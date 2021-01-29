Движение было основано в 2013 году.

Движение против расовой дискриминации Black Lives Matter было номинировано на Нобелевскую премию мира 2021 года.

Читайте также"Оно дискриминационное": Трамп раскритиковал движение Black Lives MatterОб этом пишет The Guardian.

Норвежский парламентарий Петтер Эйде объяснил выдвижение тем, что движение вынудило страны за пределами США бороться с расизмом в своих собственных обществах:

«Я считаю, что одна из ключевых проблем, с которыми мы сталкиваемся не только в Америке, но также и в Европе и Азии, это усиление конфликта, основанного на неравенстве. Black Lives Matter стало очень важным всемирным движением по борьбе с расовой несправедливостью. Активисты добились огромного успеха в повышении глобальной осознанности и осведомленности о расовой несправедливости», - считает Эйде.

Он добавил, что участникам движения «удалось мобилизовать людей из всех социальных групп, не только афроамериканцев, не только угнетенных людей, это было широкое движение, которое отличалось от его предшественников».

Движение Black Lives Matter

Движение было основано в 2013 году в ответ на оправдательный приговор в США человеку, застрелившего темнокожего американца Трейвона Мартина.

BLM получило более широкое признание в 2014 году после протестов по поводу смерти Майкла Брауна и Эрика Гарнера и стало источником серии глобальных протестов в 2020 году после смерти Джорджа Флойда и Бреонны Тейлор.

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Автор: УНИАН