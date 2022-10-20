По словам Евгения Корнейчука, мощность производства военно-промышленного комплекса этой страны не предусматривает большого экспорта.

Важность военной поддержки Израиля переоценена, она не приведет к значительной помощи Украине.

Такое мнение высказал чрезвычайный и полномочный посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук в эфире информационного телемарафона.

"Я думаю, что мы переоцениваем важность израильской военной поддержки, потому что страна маленькая, размером с Киевскую область, и мощности их производства не предусматривают большого экспорта", - рассказал он. Видео дня

По его мнению, ожидать, что изменение позиции Израиля приведет к немедленной большой помощи Украине, не стоит.

"Их рынок очень сильно переоценен нами", - подчеркнул Корнейчук.

По его словам, сейчас в Израиле идет предвыборная кампания, которая влияет на заявления министров. "Большинство населения Израиля нас поддерживает, но это, к сожалению, прямо не влияет на действия политиков. Поэтому позиции министров отличаются", - заявил Корнийчук.

Украинский дипломат также выразил надежду, что после выборов и создания нового правительства Израиль активизирует помощь нашему государству, в том числе предоставит те системы вооружения, которые Украине нужны.

"Я не могу сказать, что Израиль ничего не делает с точки зрения сотрудничества в сфере безопасности. Вопрос военно-технического сотрудничества является самым чувствительным, но я убежден, что оно будет решаться после формирования нового правительства", - отметил Корнийчук.

Позиция Израиля по войне в Украине

Израиль отказывался предоставлять какие-либо военное вооружение Украине из-за опасений, что это может негативно повлиять на механизм разрешения конфликта, который Израиль и Россия имеют в отношении Сирии, чтобы избежать любого нежелательного сценария.

Министр обороны Израиля Бенни Ганц ранее подтвердил, что Иерусалим следит за втягиванием Ирана в войну в Украине, несмотря на возражения Тегерана о предоставлении Москве дронов-камикадзе Shahed 131 и Shahed 136. "Мы видим, что Иран предоставляет БПЛА, а также может предоставить дополнительные передовые системы в ближайшем будущем. Иранцы методично врут о продаже этого оборудования", - сказал Ганц.

16 октября издание The Washington Post со ссылкой на представителей безопасности США и союзников сообщило, что Иран усиливает свои обязательства поставлять оружие России для войны против Украины и готов передать не только дроны, но и ракеты класса "земля-земля".

В тот же день израильский министр по делам диаспоры Нахман Шай заявил, что поскольку Иран передает России баллистические ракеты, Израиль должен оказать военную помощь Украине, как это делают США и страны НАТО.

На следующий день зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что оказание Израилем военной помощи Украине разрушит отношения страны с Россией.

18 октября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина отправит Израилю официальную ноту с просьбой безотлагательно предоставить системы противовоздушной обороны.

При этом президент Украины Владимир Зеленский критиковал Израиль за отсутствие помощи Киеву. Так, 23 сентября он заявлял, что шокирован отсутствием помощи Украине от Израиля с начала полномасштабного вторжения России.

Бывший премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху высказался против идеи предоставления Украине оружия. Он считает, что оружие, переданное Украине, может оказаться в руках Ирана.

Министр обороны этой страны Бенни Ганц заявил, что Израиль предложил помощь Украине в разработке системы раннего предупреждения о ракетных угрозах. Но из-за того, что Ганц назвал "ограничениями" и "разнообразием оперативных соображений", он подчеркнул, что Израиль не будет поставлять Украине никаких систем вооружения.

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