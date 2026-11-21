Искусственный интеллект в ближайшие годы может стать настолько развитым, что люди окажутся неспособны конкурировать с ним практически ни в одной профессиональной сфере.

Сверхчеловеческий искусственный интеллект может появиться уже через 15 месяцев. По прогнозам исследователя Anthropic, в перспективе это способно оставить практически все человечество без работы и сделать людей зависимыми от государственных пособий.

Такой прогноз озвучил Тао Линь, специалист по безопасности ИИ в компании Anthropic, разработчика чат-бота Claude. В интервью Palisade Research он заявил, что нейросети в конечном итоге превзойдут лучших мировых экспертов почти во всех сферах деятельности.

Почти все люди на Земле навсегда станут неспособными найти работу и будут вынуждены полностью полагаться на государственные пособия. Человеческая занятость исчезнет – заявил Линь.

Исследователь подчеркнул, что это его личный прогноз, а не официальная позиция Anthropic. По его словам, появление сверхинтеллекта не приведет к мгновенному краху рынка труда. Между моментом, когда ИИ научится выполнять большинство задач, и массовыми увольнениями пройдет значительное время – внедрение тормозит нехватка физической инфраструктуры и недостаточные масштабы производства роботов.

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Помимо угрозы массовой безработицы, Лин обратил внимание на еще одну опасность – потенциальную потерю человечеством контроля над искусственным интеллектом. По его оценке, существует примерно 20-процентная вероятность того, что в будущем ИИ полностью устранит человечество из процесса принятия решений.

При этом исследователь считает прямое уничтожение людей менее вероятным сценарием. В качестве одного из возможных вариантов он привел мультфильм "ВАЛЛ-И", в котором люди продолжают жить, однако полностью зависят от созданной искусственным интеллектом системы и практически не контролируют происходящее вокруг.

Собственные данные компании Anthropic выглядят гораздо сдержаннее. В мартовском исследовании экономисты компании Максимилиан Массенкофф и Питер Маккрори не зафиксировали системного роста безработицы в профессиях, наиболее подверженных влиянию ИИ, с конца 2022 года, хотя и отметили замедление найма молодых специалистов.

Аналитики указывают на большой разрыв между теорией и практикой:

IT и математика: языковые модели теоретически способны помочь с выполнением 94% задач в этой сфере, но на практике используются лишь для 33%.

Программирование: эта область оказалась самой уязвимой – ИИ уже охватывает около 75% рабочих задач разработчиков.

Другое исследование, проведенное Институтом исследований прогнозирования (Forecasting Research Institute), также указывает на более плавные изменения. Согласно их сценарию быстрого развития нейросетей, к 2050 году уровень участия населения США в рабочей силе может снизиться с 62% до 55%, а на долю ИИ придется около 10 миллионов сокращенных рабочих мест.

Ранее 27-летний исследователь Anthropic Джейкоб Коксон решил уйти из компании и индустрии ИИ из-за опасений, что разработчики спешат сделать самоулучшающийся сверхинтеллект, но при этом не задумываются над тем, как его контролировать в будущем.

Коксон убежден, что мир постепенно движется к "точке невозврата": лидеры ИИ-компаний верят в то, что нейросети могут погубить человечество к концу десятилетия. Поэтому он и уволился из Anthropic, чтобы не "играть с человеческими жизнями".

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