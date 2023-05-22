США следят за ситуацией.

Соединенные Штаты Америки видят признаки того, что российская частная военная компания "Вагнер" пытается тайно закупить военную технику в других странах.

Как пишет Sky News, официальные лица США обвинили "вагнеровцев" в заговоре с целью тайной закупки военной техники у иностранных поставщиков и ее доставки в Россию через Мали. Обвинения выдвинул Госдепартамен, однако там говорят, что не видели доказательств осуществления заговора.

"Есть признаки того, что Вагнер пытался закупить военные системы у иностранных поставщиков и направить это оружие через Мали в качестве третьей стороны. Пока мы не видели никаких признаков того, что эти покупки были завершены или осуществлены, но мы внимательно следим за ситуацией", - сказал журналистам представитель Госдепа.

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На днях Financial Times сообщала, что главарь "вагнеровцев" Пригожин в конце 2022 года купил в Китае десятки тысяч касок для своих наемников.

До этого сообщалось, что, по данным разведки США, Китай отказался поставлять ЧВК оружие для войны.

Исходя из данных, которые слили в сеть, Беларусь передавала "вагнеровцам" вооружение, а также предлагала 300 тысяч выстрелов к гранатомету ВОГ-17. Сирия поставила им гранатометы и гранаты.

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