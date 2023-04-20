Пригожин пытается выпрашивать оружие у дружественных России стран.

В начале года Китай отказал "Группе Вагнера" в поставках оружия для войны в Украине. Такую информацию получила американская разведка, пишет Financial Times.

Среди утекших в Сеть секретных документов Пентагона была ссылка на разведывательный отчет. В нем сообщалось, что Евгений Пригожин запрашивал у Китая боеприпасы и технику "в начале 2023 года".

Издание полагает, что прямой запрос "Группы Вагнера" к Китаю указывает на то, что у Пригожина была определенная уверенность в готовности Пекина помогать России оружием. Однако, согласно отчету, по состоянию на начало января Китай не передавал вагнеровцам никакого оружия и в целом не обсуждал с группировкой этот вопрос.

Видео дня

В том же отчете, на который ссылается Financial Times, говорится о более успешных запросах оружия у Сирии и Беларуси. В частности утверждается, что к началу января Беларусь уже поставила половину от ранее обещанных объемов неуказанного оружия и даже предложила "Группе Вагнера" поставку еще 300 тысяч выстрелов к гранатомету ВОГ-17.

По Сирии известные масштабы поставок крайне не существенные – шесть гранатометов СПГ-9 и 180 гранат, которые были отправлены в неустановленное время.

Кроме того, документ утверждает, что структуры Пригожина пытались закупить оружие у Турции. В частности их интересовали беспилотники, системы радиоэлектронной борьбы, контрбатарейные системы и гаубичная артиллерия. Известно, что как минимум по гаубицам, контрбатарейным системам и средствам борьбы с дронами вагнеровцы получили отказ.

В другом отчете говорится, что президент африканской страны Мали якобы подтвердил, что его страна может закупать у Турции оружие для действующих там подразделений "Вагнера".

Дефицит оружия у "Вагнера"

В феврале Евгений Пригожин публично озвучил проблему острой нехватки снарядов в российской армии. Он жаловался, что Минобороны РФ выдает "вагнеровцам" слишком мало боеприпасов, однако там ответили, что наемникам дают столько, сколько и всем остальным.

В марте Генштаб ВСУ подтвердил, что российская армия испытывает явные проблемы с поставками боеприпасов. В частности артиллерийским подразделениям оккупантов установили лимиты на использование снарядов.

В начале марта, по некоторым данным, у россиян на бахмутском направлении закончился "снарядный голод" и они начали действовать более активно. Насколько это отражает общую ситуацию – не ясно.

Вас также могут заинтересовать новости: