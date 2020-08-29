Мужчина, как обычно, зашел в вольер и разъяренные 180-килограммовые животные бросились на него

В ЮАР сотрудник заповедника "Худспрейта" 68-летний Уэст Мэтьюсон погиб от нападения двух львов.

Мужчина, как обычно, зашел в вольер и разъяренные 180-килограммовые животные бросились на него, сообщило издание New York Post.

Жена Мэтьюсона пыталась спасти его от агрессивных львов, но безуспешно. Ее муж скончался от полученных травм.

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По словам невестки погибшего Тери Фергюссон, семья до сих пор не знает всех подробностей произошедшего.

Нужно понимать, что Уэст был не так молод, как ему казалось. Мы все еще не знаем, что в действительности произошло, — сказала она.

Сразу после нападения животных усыпили транквилизатором и перевезли в местный центр по спасению редких животных.

Они теперь в безопасном месте. За ними будут хорошо ухаживать, а затем отпустят в дикую природу. Сюда они не вернутся, — сказала Фергюссон.

Отмечается, что эти же львы в 2017 году сбежали и убили сотрудника фермы.

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Автор: Наталия Печиборщ