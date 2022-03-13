Стену дезинформации крайне важно разрушить, подчеркнул писатель.

Американский писатель Стивен Кинг считает, что война в Украине с Россией является путинской.

В Украине дети и женщины гибнут от рук президента РФ Владимира Путина, написал литератор в своем аккаунте в Twitter.

По его словам, жизненно важно, чтобы народ России понимал происходящее. Стивен Кинг подчеркнул, что "крайне важно разрушить стену дезинформации".

"Это путинская война. Женщины и дети гибнут от его рук…", - полагает писатель.

Напомним, в начале марта Стивен Кинг заявил, что из-за войны в Украине отказывается от подписания новых контрактов на издательство своих книг в России.

Война в Украине с Россией - что нужно знать

Рано утром 24 февраля войска РФ ворвались в Украину.

Враг сначала бомбил военные объекты, а потом атаковал и мирные населенные пункты, в частности, Киев, Чернигов, Мариуполь, Харьков, Херсон и Житомир.

Путин называет атаку России на Украину "миротворческой операцией". Между тем, по сведениям уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, в нашей стране уже погибли 78 детей.

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