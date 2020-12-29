Постоялицу нашли мертвой под окнами отеля.

В одном из карантинных отелей Таиланда покончила с собой 51-летняя туристка из Южной Кореи.

Читайте такжеВышел на 8 секунд: на Тайване мужчину оштрафовали на $3,5 тысячи за нарушение карантинаОб этом сообщает The Bangkok Post.

Отмечается, что прилетевшую в Бангкок женщину поселили в гостиницу, входящую в систему ASQ (Альтернативный государственный карантин). Там она сдала тест на коронавирус, который оказался отрицательным, но все равно должна была две недели находиться на самоизоляции.

Несколько дней спустя постоялицу нашли мертвой под окнами отеля.

Самоубийство туристки в Бангкоке: другие подробности

При осмотре места происшествия сотрудники полиции обнаружили у погибшей записку, в которой она объясняла, что на неё свалилось слишком много личных сложностей и она оказалась не в силах с ними справиться.

Сотрудники правоохранительных органов считают, что кореянка свела счёты с жизнью.

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Автор: УНИАН