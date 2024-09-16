Проблемы РФ, о которых сказал глава ГУР Буданов, действительно есть, мы не выдаем желаемое за действительное, отмечает Александр Коваленко.

Проблемы с дефицитом вооружений у Российской Федерации, о которых на днях упоминал глава украинской разведки Кирилл Буданов, действительно существуют, и Украина не выдает желаемое за действительное. Об этом заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире Киев24.

"Достаточно открыть гугл-мапс, посмотреть какая ситуация в России со складами, арсеналами хранения и центрами хранения по территории - и все становится на свои места. Не надо даже поддаваться сомнениям. К тому же, если бы все было хорошо у РФ с механизированной компонентой - техникой, в первую очередь, то чего бы она обращалась по всему миру, к странам Африки, например, того же самого Судана с предложением выкупа советской техники, танков, которые передавались этим странам. Также они в центральной Азии постоянно ищут технику, которую могут выкупать у тех стран, которые могут ее продавать. И даже обращались к странам Латинской Америки, Никарагуа, например, Венесуэле с предложениями что-то выкупить. То есть проблематика налицо. И она будет с каждым днем все больше в России", - отметил Коваленко.

Он подчеркнул, что россияне готовились к войне на "несколько недель", но получили войну на несколько лет и к этому не были готовы. Потенциал, который был у них по состоянию на 2022 год, сейчас фактически нивелирован.

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Коваленко обратил внимание, что сейчас мы эмоционально говорим о продвижении на Донбассе - на Покровском направлении, возле Угледара. Но надо реагировать не эмоциями, а с точки зрения аналитики.

"В 2022 году у россиян темпы наступления и захвата составляли сотни, а иногда тысячи кв. километров в сутки! А сейчас мы говорим об их наступательных возможностях, которые состоят не из нескольких направлений, то есть с севера, с востока, с юга одновременно с тысячами километров, а говорим об участке фронта - Покровское направление, Кураховское, район Угледара. И там продвижение российских оккупантов составляют или сотни метров в сутки, или и того меньше", - подчеркнул Коваленко.

Он напомнил, что за три месяца лета на Покровском направлении, где оккупанты ведут наиболее активные боевые действия, продвижение вражеских войск составило 21 км, при этом они потеряли более 100 тысяч личного состава, не говоря о большом количестве техники.

"Вот сравнение. Да, безусловно, россияне смогут наступать и в 2025 году. Но какими темпами, какие площади они смогут захватывать? И это все будет касаться как их наступательного потенциала, так и в перспективе оборонного. То есть об этом и говорит господин Буданов, потому что он говорит не эмоциями, а чисто аналитически, выводами, которые получают из состояния российского военно-промышленного комплекса, а также возможности российской армии пополнять свой ресурс для дальнейшей реализации планов. А их планы - захват всей территории Украины. Смогут ли они это сделать? Нет, если им даже сейчас дается трудно продвигаться по сельской местности и захватывать села в режиме нон-стоп", - сказал Коваленко.

Относительно того, насколько Россия еще может продвинуться и что для нее будет считаться приемлемым объявить как победу, чтобы завершить войну, эксперт отметил, что нынешний план Кремля - это контроль всей левобережной Украины.

"Но они не способны сейчас даже закрыть административную границу - захватить в административных границах Донецкую область. То есть они будут выбирать какой-то промежуточный вариант. Но это не значит, что он нас устроит. Нас ни один из тех вариантов, который будут пытаться реализовать россияне, не устраивает", - подчеркнул Коваленко.

Он напомнил при этом о Курской операции ВСУ и ее влиянии.

"Как россияне могут закончить войну, если у них часть территории будет под контролем Сил обороны Украины оставаться? Не смогут закончить войну и сказать, что все, мы победили, мы их денацифицировали, демилитаризовали... Они не смогут этого сделать даже в условиях, если будет проведена тотальная пропагандистская кампания: "не обращайте внимание, когда-то мы ее вернем ту территорию"", - отметил Коваленко.

Прогнозы Буданова относительно России

Как сообщал УНИАН, неделю назад в интервью украинскому писателю Сергею Жадану начальник Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов отмечал, что, несмотря на санкции, РФ удалось удержать свою экономику и перевести ее на военные рельсы. Однако, по прогнозу, Россия будет иметь ощутимые последствия от войны и санкций уже в следующем году.

На 20-й ежегодной конференции YES (Ялтинская европейская стратегия), которая состоялась в Киеве в эти выходные, Буданов сказал, что Российская Федерация хотела бы завершить развязанную против Украины войну до конца 2025 - начала 2026 года. Причем Москва надеется завершить ее своей победой.

По словам Буданова, если россияне не выходят из этой войны условными победителями, то на далекое будущее - это горизонт от 30 лет, они "выпадают вообще из возможности видеть в России сверхдержаву". Тогда на мировой арене останется всего два главных игрока - США и Китай. Россия, по словам Буданова, в таком случае сможет рассчитывать лишь на региональное лидерство, а это ее не устраивает.

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