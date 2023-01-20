Среди погибших – один полицейский, прибывший на вызов.

В Грузии бывший военный открыл стрельбу по людям с балкона своей квартиры. Погибли пять человек, еще пятеро ранены. Стрелок покончил с собой. Об этом сообщает МВД Грузии.

Трагедия произошла в небольшом городе Сагареджо к востоку от Тбилиси в ночь на пятницу. По версии следствия, гражданин 1974 года рождения открыл стрельбу с балкона жилой многоэтажки, убив 4 человек и ранив еще 5.

Когда на место происшествия прибыли полицейские, злоумышленник начал стрелять и по ним, в результате чего один из полицейских также был убит. Прибывший на место спецназ МВД обнаружил стрелка уже мертвым. Предположительно он застрелился.

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Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури в комментарии журналистам заявил, что стрелком оказался бывший военный с опытом службы в Афганистане.

"То что нам оперативно подтвердили, что он работал (в армии – ред.) с 2006 года, ушел в 2021 году. Это первичная информация, и я не могу вам сказать точно. Как нам уже сказали, что он ушел с военной службы в 2021 году. Он также был в Афганистане, в миссии, как нам подтвердили, и пока никто точно не знает", — заявил министр

О причинах случившегося не сообщается. Известно, что в начале инцидента в квартире со стрелком находился его совершеннолетний сын, который вскоре выбежал на улицу. Он не смог объяснить полицейским, что произошло.

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