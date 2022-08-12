В Черногории мужчина устроил стрельбу по прохожим. В результате инцидента погибли по меньшей мере 11 человек, есть раненые.
Об этом сообщает местное издание nezavisne.com.
Инцидент произошел около 16:00 в спальном районе.
Отмечается, что 34-летний мужчина устроил беспорядочную стрельбу, после семейного конфликта. В ярости он начал расстреливать прохожих, в том числе детей.
На место приехали правоохранители, и один из полицейских получил ранения. Нападавшего убили во время перестрелки при попытке задержания.
Четверо раненых были госпитализированы в больницу Цетине и еще двое - в клинический центр в Подгорице.
Место происшествие оцепила полиция. Среди жертв есть несовершеннолетние.
Напомним, ранее в Черногории вспыхнул скандал из-за работников кафе "Руски Бар", которые носят рабочую форму с символикой российского фашизма - Z.