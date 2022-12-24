В центре Парижа были перевернуты машины и разбиты витрины магазинов.

В Париже произошли столкновения полиции с курдскими демонстрантами, которые были возмущены убийством вооруженным преступником трех членов их общины.

Как сообщает Reuters, в ходе противостояния были перевернуты автомобили, повреждены витрины магазинов, также возниклимнебольшие пожары возле площади Республики, где перед этим курды проводили мирный протест.

Начальник парижской полиции Лоран Нуньес заявил, что протесты внезапно переросли в насилие, но пока неясно, почему.

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Нуньес сказал, что несколько десятков протестующих несут ответственность за насилие, добавив, что уже арестовано 11 человек, 30 человек получили незначительные травмы.

Когда демонстранты покидали площадь, они бросали в полицейских кани, те в ответ применили слезоточивый газ. Стычки продолжались около двух часов, после чего протестующие разошлись.

Стрельба в Париже

В пятницу в оживленном районе 10-го округа Парижа пожилой мужчина открыл стрельбу, убив троих человек в курдском культурном центре.

После допроса подозреваемого следователи указали на расистский мотив преступления.

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