После того, как президент США Джо Байден предложил изменения в американской пограничной политике, перспективы двухпартийного соглашения о помощи Украине улучшились.
"Республиканцы встретились за закрытыми дверями, чтобы оценить устное предложение, которое появилось после почти двухчасовой встречи министра внутренней безопасности Алехандро Майоркаса с сенаторами во вторник вечером", – пишет Bloomberg.
По словам сенатора-республиканца Тома Тиллиса, вышеупомянутое предложение предоставит Байдену расширенные полномочия по депортации мигрантов, как только определенное число мигрантов без документов пересечет американскую границу. Но консервативные республиканцы заявили, что этого недостаточно.
В то же время республиканец из штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс отметил, что когда в вопрос вмешался Белый дом, он "немного прояснился". Однако в ближайшее время окончательное соглашение готово не будет, утверждает он.
Проблема с принятием законопроекта о помощи Украине в США
20 октября президент США Джо Байден подал в Конгресс запрос на финансирование в размере 106 млрд долларов, предусматривающий выделение помощи Украине, Израилю и Тайваню. 61 млрд долларов предусмотрен для поддержки Украины. Однако документ до сих пор не одобрен американскими законодателями.
12 декабря Байден подчеркнул, что Конгресс должен проголосовать за дополнительное финансирование для Украины до перерыва в работе на праздники, "прежде чем они дадут Путину огромный рождественский подарок".
В то же время The Hill со ссылкой на сенаторов, пишет, что Конгресс, вероятно, отложит вопрос о помощи Украине и усилении безопасности южной границы США до следующего года, поскольку не успеет принять законопроект до Рождества (25 декабря).