В частности, Украина получит новую военную помощь из запасов Министерства обороны США.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден сегодня объявил о выделении Украине помощи на 200 миллионов долларов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Байден сказал в начале встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Овальном кабинете Белого дома. В частности, президент США подчеркнул, что только что предоставил разрешение об изъятии вооружения и техники из запасов Министерства обороны США на сумму 200 миллионов долларов.

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Как подчеркнул Байден, "решения, которые принимаются нами сейчас, определят будущее на грядущие десятилетия, особенно в Европе".

"И это один из тех моментов: Конгресс должен проголосовать за дополнительное финансирование для Украины до перерыва в работе на праздники, прежде чем они дадут Путину огромный Рождественский подарок, который они могли бы ему дать", - подчеркнул Байден.

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