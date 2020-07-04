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В США разбился малый пассажирский самолет: четверо человек погибли

10:22, 04 июля 2020
Мир
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Иллюстрация REUTERS

Об этом сообщает телеканал abc4.

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Возраст жертв, по информации правоохранителей, составляет от 35 до 62 лет. О падающем самолете полицию проинформировали жители городка. Пассажиры погибли во время удара.

На место происшествия отправились правоохранители и спасатели. Обстоятельства инцидента расследуют, версии падения самолета пока не озвучили.

Как сообщал УНИАН, в столице Южной Кореи поезд метрополитена почти с тремя сотнями пассажиров сошел с рельсов.

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