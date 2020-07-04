В США разбился малый пассажирский самолет: четверо человек погибли
10:22, 04 июля 2020Мир
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Обстоятельства инцидента расследуют, версии падения самолета пока не озвучили.
Иллюстрация REUTERS
В штате Юта (США) разбился малый пассажирский самолет, в результате чего погибли четверо человек.
Об этом сообщает телеканал abc4.
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Возраст жертв, по информации правоохранителей, составляет от 35 до 62 лет. О падающем самолете полицию проинформировали жители городка. Пассажиры погибли во время удара.
На место происшествия отправились правоохранители и спасатели. Обстоятельства инцидента расследуют, версии падения самолета пока не озвучили.
Как сообщал УНИАН, в столице Южной Кореи поезд метрополитена почти с тремя сотнями пассажиров сошел с рельсов.
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