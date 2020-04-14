В Сеуле поезд с тремя сотнями пассажиров сошел с рельсов

Авария привела к сильным задержкам и перебоям в работе метрополитена.

В столице Южной Кореи поезд метрополитена почти с тремя сотнями пассажиров сошел с рельсов.

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Об этом во вторник, 14 апреля, сообщает телеканал YTN.

Авария произошла на седьмой линии метрополитена в момент движения поезда по тоннелю на пути к станции Тобонсан.

По предварительной информации, в поезде находилось 290 человек, никто не пострадал. Пассажиры самостоятельно выбрались из поезда и дошли по путям до станции.

Авария привела к сильным задержкам и перебоям в работе метрополитена.

На данный момент выясняются обстоятельства произошедшего.

Как сообщал УНИАН, в феврале в австралийском штате Виктория пассажирский поезд сошел с рельсов.