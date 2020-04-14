В Сеуле поезд с тремя сотнями пассажиров сошел с рельсов
08:00, 14 апреля 2020Мир
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Авария привела к сильным задержкам и перебоям в работе метрополитена.
Никто из пассажиров не пострадал / Фото: YTN
В столице Южной Кореи поезд метрополитена почти с тремя сотнями пассажиров сошел с рельсов.
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Об этом во вторник, 14 апреля, сообщает телеканал YTN.
Авария произошла на седьмой линии метрополитена в момент движения поезда по тоннелю на пути к станции Тобонсан.
По предварительной информации, в поезде находилось 290 человек, никто не пострадал. Пассажиры самостоятельно выбрались из поезда и дошли по путям до станции.
Авария привела к сильным задержкам и перебоям в работе метрополитена.
На данный момент выясняются обстоятельства произошедшего.
Как сообщал УНИАН, в феврале в австралийском штате Виктория пассажирский поезд сошел с рельсов.
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