Утечка данных произошла в Департаменте транспорта и затронула 114 тысяч нынешних и 123 тысячи бывших сотрудников.

В США произошла массовая утечка данных - личная информация 237 тысяч нынешних и бывших федеральных госслужащих была раскрыта в результате утечки данных в Департаменте транспорта.

Как сообщает Reuters со ссылкой на свои источники, нарушение коснулось систем обработки льгот на проезд TRANServe, которые возмещают государственным служащим расходы на поездки. Нарушение затронуло 114 тысяч нынешних и 123 тысячи бывших сотрудников.

Как отмечает агентство, неясно, использовалась ли какая-либо личная информация в преступных целях.

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Министерство транспорта США сообщило Reuters, что нарушение не затронуло никакие системы безопасности на транспорте. Кто может нести ответственность за взлом, не сообщается.

Департамент расследует нарушение и временно заморозил доступ к системе льгот на проезд, пока защита не будет восстановлена.

Утечка данных в США

В начале апреля в сеть просочились секретные документы Пентагона, которые, среди прочего, касались планов будущего украинского контрнаступления и раскрывали подробности поставок оружия Украине от союзников.

Также документы содержали доказательства того, что США прослушивали некоторые из союзных стран, однако в Госдепе США утверждали, что утечка не повлияла на отношения США с союзниками.

В то же время в Украине утверждали, что документы содержат как правдивую, так и ложную информацию, и подчеркивали, что эта утечка выгодна в первую очередь России.

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