Группа "Вагнера" работает по указанию российского правительства, отметила постпред Штатов в ООН.

Соединенные Штаты Америки расценят любую атаку частной военной компании "Вагнер" как нападение со стороны России.

Об этом заявила представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд на брифинге, посвященном председательству Штатов в Совете Безопасности. Польский журналист спросил ее, насколько Вашингтон обеспокоен присутствием части наемников "Вагнера" вблизи польской границы.

Томас-Гринфилд отметила, что Вашингтон выразил обеспокоенность деятельностью группировки задолго до "марша на Москву" их главаря Евгения Пригожина.

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"Мы видели их злонамеренные усилия на африканском континенте. Поэтому мы, безусловно, обеспокоены тем, что эта группа по указанию российского правительства - поскольку они не работают независимо от российского правительства - представляет угрозу для всех нас. И мы должны обеспечить ясность сообщения о том, что любые атаки группы "Вагнера" будут рассматриваться как нападения со стороны российского правительства", - подчеркнула она.

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Напомним, после мятежа власти РФ отпустили Пригожина и его наемников в Беларусь, теперь они дислоцируются в военно-полевом лагере на территории бывшей воинской части возле села Цель Осиповичского района Могилевской области.

Власти Польши, Литвы и Латвии заявили, что безопасность границ НАТО необходимо укрепить. Варшава обеспокоена тем, что наемники могут провести операцию в Сувальском коридоре,

Вчера стало известно, что утром беларуские вертолеты пересекли границу Польши. Изначально польские власти отрицали эти сообщения.

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