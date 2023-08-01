"Вагнеровцев" готовят к выполнению задачи на территории страны.

В прошлом месяце в ЧВК "Вагнера" начали вербовать наемников, обещая им "поход на Польшу". Наемники, в том числе – "старожилы" – кажется, верят в перспективу нападения на страну НАТО.

Журналисты "Настоящее время. Беларусь" под прикрытием пообщались с одним из "вагнеровцев", базирующихся под Осиповичами, на одном из сайтов знакомств. Мужчина, воюющий в составе ЧВК с 2014 года, рассказал о планах "выполнять задачи в Польше".

"Так мы в Польшу пойдем для задачи, пока тишина, не хрюкают. Все ясно (по задаче в Польше – УНИАН), просто зачем озвучивать? Не могу все говорить", – написал он.

Он также намекал на то, что подобные операции уже происходили.

"Мы вчера ночью на задачу ходили. Там на границе проблемы были, мы их устранили. Поляки. Да уже ничего, их, проблем, нет больше", – добавил он.

В то время ни о каких инцидентах на польской границе не сообщалось, однако вскоре после этого польская сторона заявила, что часть бойцов ЧВК двинулась к Сувалкскому коридору.

Поход ЧВК Вагнер на Польшу - что нужно знать

В середине июля на фоне новостей о прибытии тысяч наемников ЧВК "Вагнера" в Беларусь в российской Госдуме пригрозили, что задачей наемников может стать попытка перерезания Сувалкского коридора. Польша на фоне этих угроз начала укреплять границу.

Накануне стало известно, что группа "вагнеровцев", базирующихся под Осиповичами в Беларуси, двинулась в населенный пункт Гродно, расположенный вблизи Сувалкского перевала, отделяющего Беларусь от российского Калининграда.

Глава польского правительства Матеуш Моравецкий предупредил, что Польша готовится к провокациям со стороны ЧВК. В частности, он предположил, что наемники будут переодевать в беларуских пограничников и помогать нелегальным мигрантам попасть на территорию Польши, или сами попытаются проникнуть, выдавая себя за мигрантов.

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