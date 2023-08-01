В Минобороны РБ называют обвинения польских властей надуманными.

В Беларуси назвали заявление Польши о том, что их вертолеты пересекли границу в районе Беловежи, надуманными.

Заявление Министерства обороны Беларуси публикует беларуское информационное агентство БЕЛТА. В нем говорится, что Варшава якобы хочет таким образом оправдать стягивание своих военных сил к границе Республики Беларусь.

"Обвинения в нарушении границы Польши вертолетами Ми-24 и Ми-8 белорусских ВВС и войск ПВО являются надуманными и были сделаны польским военно-политическим руководством для очередного оправдания наращивания сил и средств у беларуской границы", - говорится в сообщении.

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Беларуские вертолеты пересекли границу Польши: что известно

Сегодня утром в польских СМИ появилась информация о том, что в городе Беловежа заметили беларуские вертолеты.

Изначально в командовании польской армии заявили, что системы радиолокации не зафиксировали нарушения воздушного пространства. Позже в Минобороны Польши признали, что вертолеты пересекли границу на низкой высоте. По их словам, Варшава была предупреждена о беларуских учениях.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак распорядился усилить военнослужащих на границе, а также сообщил о произошедшем в НАТО.

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