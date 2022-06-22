Джон Кирби отметил, что в США пытаются узнать больше информации о пленниках.

В Белом доме отреагировали на заявления Российской Федерации о возможной казни двух американцев, которых схватили оккупанты в Украине. Чиновники США назвали такую ситуацию ужасной.

Об этом пишет CNN.

По словам координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джона Кирби, Белый дом пытается узнать больше информации о пленниках.

"Ужасно, что государственный чиновник в России даже предложил смертную казнь для двух американских граждан, которые находились в Украине", - заявил Кирби.

Как ранее сообщал УНИАН, пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что Женевская конвенция — хартия, определяющая порядок обращения с солдатами и гражданскими лицами в военное время, в том числе запрещающая казнь военнопленных — не распространяется на двух задержанных граждан США. Он указал, что Кремль не может гарантировать сохранение жизни граждан США, которые попали в плен к боевикам "ДНР".

Кроме того, в похожей ситуации оказались двое граждан Великобритании - Шон Пиннер и Эйден Эслин, а также гражданине Марокко Саадун Брагим.

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