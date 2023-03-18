Пекин и дальше будет делать вид "беспристрастного стороннего посредника" в переговорах между РФ и Украиной.

Глава КНР Си Цзиньпин встретится с президентом России Владимиром Путиным во время визита в Россию с 20 по 22 марта, вероятно, для обсуждения схем уклонения от санкций и заинтересованности Китая в посредничестве в переговорах об окончании войны в Украине.

Как замечает Институт изучения войны, в Кремле, комментируя будущую встречу, заявили о подписании неких неуказанных двусторонних документов и "обсуждении актуальных вопросов всестороннего партнерства России и Китая".

Си, скорее всего, планирует обсудить схемы обхода санкций с Путиным, чтобы поддержать продажу и поставку в Россию китайского оборудования, считают аналитики.

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Также обходить санкции, по мнению ISW, Путину помогает Лукашенко. Недавно он подтвердил, что беларусская промышленность поставляет РФ электронные компоненты. Кроме того, беларусский диктатор уже подписал с Китаем соглашения, согласно которым подсанкционные товары из КНР будут идти в Россию через Беларусь.

Несмотря на явную помощь России, Пекин и дальше будет делать вид "беспристрастного стороннего посредника" в переговорах между РФ и Украиной.

"Си может попытаться превратить свой успех в посредничестве в восстановлении дипломатических отношений между Ираном и Саудовской Аравией в более крупные усилия по посредничеству в этой войне", - говорится в отчете Института.

Война в Украине – позиция Китая

Китайские власти пытаются делать вид нейтрального и незаинтересованного лица в российско-украинской войне, но продолжают подыгрывать агрессии Путина.

Накануне годовщины вторжения РФ в Украину Пекин обнародовал "мирный план", который в Украине встретили прохладно и с осторожностью, а США открыло его критиковали, так как предложения КНР могут легализовать оккупацию украинских территорий.

Вместе с тем недавно появилась информация о запланированном звонке главы КНР к украинскому президенту. Зеленский, по словам советника главы ОП Подоляка, попытается донести Китаю, что нельзя не учитывать позицию Киева в будущем мирном урегулировании.

Западной разведке известно о намерениях Китая поставить России летальное оружие, в том числе ударные дроны.

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