Старейший епископ УГКЦ с признаками коронавируса умер в США

Владыки-эмерита Стефана Сулика не стало на 96 году жизни.

В США умер 95-летний епископ Украинской греко-католической церкви, владыка-эмерит Стефан Сулик. На днях его госпитализировали с признаками коронавируса COVID-19.

Об этом сообщил митрополит Филадельфийский Борис Гудзяк на своей странице в Facebook.

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Владыка Стефан Сулик совершал служение архиепископа и митрополита в г. Филадельфия на протяжении 1980-2000 годов. В ноябре 2000 года Папа Иоанн Павел II принял отречение Стефана Сулика в связи с достижением им возраста 75 лет.

До сих пор владыка был старшим епископом Украинской греко-католической церкви.

Как сообщал УНИАН, на Тернопольщине от коронавируса умер священник, у которого первого в области диагностировали болезнь.