Они считаются одними из самых влиятельных наркобаронов в современном мире.

Один из самых известных наркобаронов мира Исмаэль "Эль Майо" Самбада, лидер мексиканского картеля "Синалоа", арестован в штате Техас.

Он был задержан в ходе крупной операции, и теперь это может изменить мексиканский криминальный ландшафт, пишет Reuters.

Самбада - один из самых влиятельных наркоторговцев в истории Мексики и соучредитель картеля "Синалоа" вместе с Эль Чапо, который сейчас отбывает пожизненное заключение в тюрьме строгого режима в США.

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Самбада, которому, около 70 лет, и Гусман Лопес - сын Эль Чапо, которому около 30 лет, были задержаны после приземления на частном самолете в районе Эль-Пасо.

В последние годы картель "Синалоа" стал главной целью для властей США, которые обвинили преступный синдикат в том, что он является крупнейшим поставщиком фентанила в США. Этот препарат является главной причиной смерти среди граждан США в возрасте от 18 до 45 лет.

Власти США даже назначили вознаграждение в размере $15 млн за поимку Самбады, а Гусмана Лопеса - в размере $5 млн.

Что известно о "Синалоа"

Картель "Синалоа" занимается торговлей наркотиками в более чем 50 странах и является одной из двух самых влиятельных организованных преступных группировок в Мексике. За десятилетия картель создал сложные цепочки для перемещения наркотиков по всему миру и для поставок строго регулируемых химикатов на свою базу в Синалоа.

Самбада известен как наркоторговец "старой школы", избегающий всеобщего внимания и работающий в тени. Сыновья Эль Чапо, напротив, имеют репутацию ярких наркоторговцев, которые привлекали внимание, поднимаясь по карьерной лестнице картеля.

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