В Мексике арестовали сбежавшего из тюрьмы наркобарона-миллиардера

Наркобарон Хоакин «Эль Чапо» Гусман («Коротышка» Гусман), сбежавший из тюрьмы в июле и арестованный 8 января, при задержании вновь пытался сбежать.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

Гусман бежал через канализацию и пытался скрыться на автомобиле, но был пойман, отмечается в заявлении правительства Мексики.

Его посадили в вертолет морской пехоты и отправили в ту же тюрьму, из которой он сбежал летом 2015 года.

Об аресте «Эль Чапо» накануне объявил президент Мексики Пенья Ньето. Гусмана задержали в его родном штате Синалоа, пишет Bloomberg. Арест был результатом нескольких месяцев работы разведки. Захват начался рано утром в пятницу после поступления сведений о вооруженных мужчинах в горной части Синалоа.

На место прибыли солдаты морской пехоты, они были обстреляны. Всего в перестрелке были убиты пять боевиков, шестерых арестовали, один офицер был ранен.

Гусмана разыскивали в течение полугода. Наркобарон 11 июля сбежал из своей камеры в особо охраняемой тюрьме в Мехико через тоннель длиной в милю.

Гусман является главой могущественного картеля Синалоа. В 2012 году журнал Forbes включил его в список мировых миллиардеров, а в 2013 году Гусман занял 67 место в рейтинге самых влиятельных людей по версии издания.

По оценкам экспертов, картель Гусмана зарабатывает более $3 млрд в год, отмечал Forbes. Считается, что именно Гусман контролирует большую часть поставок наркотиков в США.