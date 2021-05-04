С сегодняшнего дня в стране открылись ТРЦ и учреждения культуры.

В Польше ослабили противоэпидемические ограничения: в стране с сегодняшнего дня возобновили работу магазины в торговых центрах и крупные магазины, сообщает Польское радио.

После многих недель перерыва снова можно прийти в учреждения культуры, через несколько дней откроются гостиницы.

Дети 1-3 классов вернулись к стационарному обучению по всей стране. До конца мая в школы пойдут уже все ученики.

Кроме того, с середины мая рестораны и кафе смогут принимать клиентов на летних площадках, а с 29 мая - в помещениях.

Ситуация с коронавирусом в Польше

По данным Минздрава Польши, накануне в стране выявили 2 тысячи 296 больных COVID-19, умерли 28 человек.

Вместе с тем в Польше уже более 3,1 млн человек полностью вакцинированы двумя дозами вакцин от Pfizer, Moderna и AstraZeneca или одной дозой вакцины Johnson & Johnson. Ежедневно в стране делают по более чем 42,5 тыс. прививок.

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Автор: Виктория Токарева